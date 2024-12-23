سعر Aragon (ANT)
سعر Aragon (ANT) المباشر لليوم هو USD 1.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.82M. يتم تحديث سعر ANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.25K
- تغيير سعر Aragon خلال اليوم هو -5.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.04M
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خلال اليوم، كان سعر Aragon مقابل USD هو $ -0.070655373575602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aragon مقابل USD هو $ -0.3808184450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aragon مقابل USD هو $ -0.9678425890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aragon مقابل USD هو $ -5.421231067993359 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.070655373575602
|-5.59%
|30 يوم
|$ -0.3808184450
|-32.00%
|60 يوم
|$ -0.9678425890
|-81.33%
|90 يوم
|$ -5.421231067993359
|-82.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-16.58%
-5.59%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Aragon builds flexible and secure tools that enable anyone to launch and manage Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). In 2016, Aragon built the first DAO framework, which has since powered the creation of over 5000 DAOs and secured over 12B in value for leading projects like Lido, Decentraland, API3, Aavegotchi and NFTX. Aragon recently deployed the new modular Aragon OSx protocol and no-code Aragon App on Ethereum and Polygon. Driven by the mission to enable everyone to experiment with governance at the speed of software, Aragon aims to build a hyperstructure for governance. The Aragon Project is governed by Aragon Network Token (ANT) Holders in the Aragon DAO and built by globally distributed teams. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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