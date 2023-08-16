عقود MEXC الآجلة للأسهم: أسهم أمريكية مدعومة بالكريبتو
تداول تحركات الأسهم الأمريكية باستخدام الكريبتو كهامش - بدون حواجز، وأقصى قدر من المرونة
أزواج العقود الآجلة للأسهم
سيتم إضافة المزيد من أزواج التداول في المستقبل لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.
الميزات الرئيسية
أقل رسوم التداول
استمتع برسوم تداول تنافسية للغاية مع رسوم صانع منخفضة تصل إلى 0.00% ورسوم مستفيد منخفضة تصل إلى 0.00% على أزواج العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
متزامن مع ساعات التداول في الولايات المتحدة
قم بالتداول بشكل متزامن مع سوق الأسهم الأمريكية الحقيقية للحصول على تجربة تداول حقيقية.
عمق السوق الرائد في المجال
تضمن السيولة الشاملة استقرار الأسعار أثناء تقلبات السوق، مما يقلل من الانزلاق لتحقيق تنفيذ أفضل للتداول
متوافق مع تجربة العقود الآجلة الدائمة
انتقال سلس - نفس واجهة التداول وتجربة التداول مثل العقود الآجلة الدائمة، بدون منحنى تعليمي إضافي.
الأسئلة الشائعة
س 1: كيف يتم احتساب معدل التمويل؟
تتنازل عقود MEXC الآجلة للأسهم حاليًا عن رسوم التمويل - ولا توجد تكلفة للاحتفاظ.
س 2: كيف يتم حساب PNL؟
الصيغة: PNL = (سعر الإغلاق - سعر الدخول) × الرافعة المالية × عدد الأسهم × الاتجاه (طويل = +1، قصير = -1)أمثلة:1) الربح من صفقة طويلة: شراء سهم واحد من أسهم شركة Apple (AAPL) بسعر 100$ (بافتراض أن العقد يمثل سهمًا واحدًا)، وأغلق عند 105$. الربح = (105 - 100) × 1 × 1 = 5$2) الربح من صفقة قصيرة: بيع سهم واحد من أسهم Tesla (TSLA) بسعر 200$، وأغلق عند 195$. الربح = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = 5$
س3: كيف يتم تشغيل التصفية؟
تعتمد MEXC آلية إدارة المخاطر المتوافقة مع العقود الآجلة الدائمة السائدة:1) يقوم النظام بمراقبة معدل هامش الصيانة بشكل مستمر.2) يتم حساب الهامش على أساس السعر العادل.3) إذا انخفض معدل الهامش إلى ما دون عتبة التصفية المحددة مسبقًا، فسوف يقوم النظام تلقائيًا بتشغيل التصفية للحد من الخسائر المحتملة.
س 4: كيف يتم تحديد السعر العادل للعقود الآجلة للأسهم؟
يعتمد السعر العادل على أحدث سعر معاملة للأسهم الأمريكية الأساسية.
س 5: ما هو وضع الهامش المدعوم للعقود الآجلة للأسهم؟
يتم دعم وضع الهامش المعزول فقط.
س 6: هل يمكنني تداول العقود الآجلة للأسهم أثناء إغلاق السوق؟
خلال فترات الإغلاق، يُمكن للمستخدمين إلغاء الطلبات غير الممملوءة وإضافة هامش، ولكن لا يُمكنهم وضع طلبات جديدة أو إغلاق الصفقات الحالية. لتجنب الخسائر المُحتملة نتيجة تقلبات الأسعار، يُنصح بإغلاق الصفقات قبل إغلاق السوق. تتوافق ساعات التداول مع جداول بورصتي نيويورك وناسداك، بما في ذلك العطلات الرسمية.
س 7: هل تدعم العقود الآجلة للأسهم الرافعة المالية؟
تدعم عقود MEXC الآجلة للأسهم رافعة مالية تصل إلى 5x. يزيد التداول بالرافعة المالية من الأرباح والمخاطر المحتملة، بما في ذلك احتمالية التصفية أو الرصيد السلبي. ننصح المستخدمين بتوخي الحذر عند اختيار معدل الرافعة المالية.
س 8: كيف يتم التعامل مع الصفقات أثناء تقسيم الأسهم أو التقسيم العكسي؟
في حال تقسيم الأسهم، أو التقسم العكسي، أو تعديل الأرباح، ستبدأ المنصة بتسوية مبكرة للصفقات المفتوحة لتجنب التقلبات غير المتوقعة. سيُستأنف التداول بشكل طبيعي بعد التسوية. نشجع المستخدمين على متابعة الإعلانات الرسمية للاطلاع على التحديثات.