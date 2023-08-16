س 2: كيف يتم حساب PNL؟

الصيغة: PNL = (سعر الإغلاق - سعر الدخول) × الرافعة المالية × عدد الأسهم × الاتجاه (طويل = +1، قصير = -1)

أمثلة:

1) الربح من صفقة طويلة: شراء سهم واحد من أسهم شركة Apple (AAPL) بسعر 100$ (بافتراض أن العقد يمثل سهمًا واحدًا)، وأغلق عند 105$. الربح = (105 - 100) × 1 × 1 = 5$

2) الربح من صفقة قصيرة: بيع سهم واحد من أسهم Tesla (TSLA) بسعر 200$، وأغلق عند 195$. الربح = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = 5$