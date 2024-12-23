سعر Keep Network (KEEP)
سعر Keep Network (KEEP) المباشر لليوم هو USD 0.133909. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.61M. يتم تحديث سعر KEEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keep Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.40K
- تغيير سعر Keep Network خلال اليوم هو -0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 549.72M
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خلال اليوم، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ -0.0012633067303482 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ +0.0237860548 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ +0.0293174204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ +0.01740367566793546 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0012633067303482
|-0.93%
|30 يوم
|$ +0.0237860548
|+17.76%
|60 يوم
|$ +0.0293174204
|+21.89%
|90 يوم
|$ +0.01740367566793546
|+14.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keep Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.93%
-15.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.
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