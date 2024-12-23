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سعر Keep Network (KEEP) المباشر لليوم هو USD 0.133909 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.61M . يتم تحديث سعر KEEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Keep Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.40K - تغيير سعر Keep Network خلال اليوم هو -0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 549.72M

أداء سعر Keep Network (KEEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ -0.0012633067303482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ +0.0237860548 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ +0.0293174204 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Keep Network مقابل USD هو $ +0.01740367566793546 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012633067303482 -0.93% 30 يوم $ +0.0237860548 +17.76% 60 يوم $ +0.0293174204 +21.89% 90 يوم $ +0.01740367566793546 +14.94%

تحليل سعر Keep Network (KEEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Keep Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.132632$ 0.132632 $ 0.132632 24 ساعة مرتفع $ 0.136424$ 0.136424 $ 0.136424 عالية طوال الوقت $ 6.1$ 6.1 $ 6.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -0.93% تغير السعر (7 أيام) -15.76%

معلومات سوق Keep Network (KEEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: