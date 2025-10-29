معلومات سعر NONOS (NOX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00866956 $ 0.00866956 $ 0.00866956 24 ساعة منخفض $ 0.01103875 $ 0.01103875 $ 0.01103875 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00866956$ 0.00866956 $ 0.00866956 24 ساعة مرتفع $ 0.01103875$ 0.01103875 $ 0.01103875 عالية طوال الوقت $ 0.01117559$ 0.01117559 $ 0.01117559 أدنى سعر $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 تغير السعر (1 ساعة) -2.70% تغير السعر (1يوم) -3.42% تغير السعر (7 أيام) -10.52% تغير السعر (7 أيام) -10.52%

سعر NONOS (NOX) في الوقت الحقيقي هو $0.00877139. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOX بين أدنى سعر $ 0.00866956 وأعلى سعر $ 0.01103875، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOX على الإطلاق هو $ 0.01117559، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0010326.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOX -2.70% على مدار الساعة الماضية، -3.42% على مدار 24 ساعة، و -10.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NONOS (NOX)

القيمة السوقية $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M إمداد دورة التداول 798.45M 798.45M 798.45M إجمالي العرض 798,450,717.6086956 798,450,717.6086956 798,450,717.6086956

القيمة السوقية الحالية لـ NONOS هي $ 6.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOX يبلغ 798.45M، مع إجمالي عرض 798450717.6086956. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.92M.