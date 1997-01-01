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أكمل تداولات P2P في ثلاث خطوات، واشتر الكريبتو بدون رسوم!
شراء الكريبتو
بيع الكريبتو
1. اختر إعلانك
اختر الإعلان بالسعر المطلوب وطريقة الدفع. أدخل كمية الشراء ومبلغ المعاملة لإكمال الطلب.
2. ادفع للبائع
أرسل الأموال إلى البائع عبر طرق الدفع المقترحة. أكمل معاملة الفيات وانقر على [تم اكتمل التحويل، أبلغ البائع] على MEXC P2P. لن تتقاضى MEXC أي رسوم.
3. احصل على الكريبتو الخاص بك
سيقوم البائع بالإفراج عن الكريبتو بعد استلام الدفع. توجه إلى حساب الفيات لعرض الكريبتو الذي تلقيته.
الأسئلة الشائعة