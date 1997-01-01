2. ادفع للبائع

أرسل الأموال إلى البائع عبر طرق الدفع المقترحة. أكمل معاملة الفيات وانقر على [تم اكتمل التحويل، أبلغ البائع] على MEXC P2P. لن تتقاضى MEXC أي رسوم.