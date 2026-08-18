سعر Octra اليوم

السعر المباشر لمشروع Octra (OCT) اليوم هو $ 0.02062627، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OCT الحالي إلى USD هو $ 0.02062627 لكل OCT.

يحتل Octra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,895,648، مع عرض متداول قدره 625.20M OCT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OCT بين $ 0.02010943 (أدنى) و$ 0.02114367 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.141929، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01439789.

على المدى القصير، تحرك OCT بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+10.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.24K.

معلومات سوق Octra (OCT)

القيمة السوقية $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M الحجم (24 ساعة) $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M إمداد دورة التداول 625.20M 625.20M 625.20M إجمالي العرض 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

القيمة السوقية الحالية لـ Octra هي $ 12.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.24K. العرض المتداول لـ OCT يبلغ 625.20M، مع إجمالي عرض 625202731.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.90M.