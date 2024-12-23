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سعر Offshift (XFT) المباشر لليوم هو USD 0.233875 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M . يتم تحديث سعر XFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Offshift الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92K - تغيير سعر Offshift خلال اليوم هو -5.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.07M

أداء سعر Offshift (XFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ -0.0148273150872545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ +0.0962471634 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ +0.0305901016 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ -0.11896640470646785 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0148273150872545 -5.96% 30 يوم $ +0.0962471634 +41.15% 60 يوم $ +0.0305901016 +13.08% 90 يوم $ -0.11896640470646785 -33.71%

تحليل سعر Offshift (XFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Offshift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.230617$ 0.230617 $ 0.230617 24 ساعة مرتفع $ 0.249932$ 0.249932 $ 0.249932 عالية طوال الوقت $ 24.69$ 24.69 $ 24.69 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -5.96% تغير السعر (7 أيام) -29.59%

معلومات سوق Offshift (XFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: