سعر Offshift (XFT)
سعر Offshift (XFT) المباشر لليوم هو USD 0.233875. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M. يتم تحديث سعر XFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Offshift الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92K
- تغيير سعر Offshift خلال اليوم هو -5.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.07M
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خلال اليوم، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ -0.0148273150872545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ +0.0962471634 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ +0.0305901016 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Offshift مقابل USD هو $ -0.11896640470646785 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0148273150872545
|-5.96%
|30 يوم
|$ +0.0962471634
|+41.15%
|60 يوم
|$ +0.0305901016
|+13.08%
|90 يوم
|$ -0.11896640470646785
|-33.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Offshift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-5.96%
-29.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.
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