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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى الرموز المميزة لبروتوكول الإقراض والاقتراض من حيث القيمة السوقية

إن بروتوكولات الإقراض والاقتراض هي تطبيقات DeFi الأساسية التي تسمح للمستخدمين بتوريد الأصول للحصول على عائد أو ضمانها للحصول على قروض بالعملات الرقمية. تستخدم هذه الشبكات غير المرخص لها عقودًا ذكية لأتمتة أسعار الفائدة بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في الوقت الفعلي. تُستخدم الرموز الأصلية بشكل عام للحوكمة اللامركزية ومشاركة الإيرادات وتحفيز سيولة البروتوكول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 87,92
+0,23%
+1,62%
+0,80%
$ 1,36B
$ 927,54
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2,1184
+0,32%
+5,83%
+7,49%
$ 1,07B
$ 103,53K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18,46
+0,22%
-0,00%
-0,97%
$ 275,87M
$ 275,38K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0,16667
0,00%
+1,17%
+11,94%
$ 197,56M
$ 538,36K
5
Compound
Compound
COMP
$ 17,51
+2,79%
+6,86%
+6,86%
$ 173,00M
$ 3,65K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0,01793
0,00%
+0,06%
-1,81%
$ 86,72M
$ 2,97M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 51,173
+1,16%
-3,07%
-6,33%
$ 51,17M
$ 6,88K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2,705
+0,04%
-0,28%
-0,67%
$ 44,31M
$ 19,61K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0,01414
-0,07%
-1,12%
+1,07%
$ 39,70M
$ 3,63M
10
deBridge
deBridge
DBR
$ 0,01493
-0,27%
-2,11%
+0,40%
$ 28,64M
$ 3,38M
11
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0,11339
+0,15%
+1,34%
-0,17%
$ 28,36M
$ 3,40M
12
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1,1546
-0,36%
+2,87%
+2,00%
$ 27,69M
$ 70,89K
13
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0,00000002664
-0,15%
+0,99%
+0,49%
$ 26,61M
$ 3,25T
14
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0,05915
+0,30%
+3,12%
-9,00%
$ 24,36M
$ 1,07M
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0,13993
-0,07%
-4,56%
-15,31%
$ 20,42M
$ 886,40K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0,11606
-0,06%
-0,14%
+0,53%
$ 14,99M
$ 595,91K
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0,8094
+0,53%
+3,84%
+0,86%
$ 14,48M
$ 206,44K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0,00282226
-2,32%
-0,01%
-2,48%
$ 12,79M
$ 308,33K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0,02336
+0,70%
-4,52%
+0,70%
$ 10,17M
$ 5,20M
20
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0,001311
0,00%
-1,94%
-1,28%
$ 9,45M
$ 37,70M
21
Wise
Wise
WISE
$ 0,103532
-0,13%
+0,01%
+1,64%
$ 8,99M
$ 16,44K
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0,06132
+0,92%
+0,65%
-2,64%
$ 7,26M
$ 241,77K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0,02978125
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 6,66M
$ 15,22K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0,0160629
-0,11%
-0,00%
+0,02%
$ 6,25M
$ 108,31K
25
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0,007024
-0,06%
-0,30%
-7,25%
$ 5,71M
$ 7,88M
26
Grove
Grove
GROVE
$ 0,00799292
-0,07%
-0,00%
-5,46%
$ 5,30M
$ 104,36K
27
Suilend
Suilend
SEND
$ 0,04951346
0,00%
-0,01%
-0,49%
$ 3,67M
$ 1,10K
28
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0,177573
+0,07%
+0,02%
-0,57%
$ 3,61M
$ 269,55
29
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0,00968567
-0,20%
+0,03%
+1,11%
$ 3,24M
$ 9,52K
30
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0,00031052
+0,31%
+0,00%
-2,72%
$ 3,11M
$ 950,26
31
Blend
Blend
BLND
$ 0,04164695
-0,12%
+0,00%
+3,10%
$ 2,80M
$ 2,42K
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0,02937
+0,96%
-0,57%
-3,91%
$ 2,58M
$ 1,87M
33
Hatom
Hatom
HTM
$ 0,01603689
0,00%
+0,04%
+4,45%
$ 1,30M
$ 2,19K
34
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0,00100367
-0,68%
-0,01%
-6,57%
$ 1,26M
$ 8,80K
35
Scallop
Scallop
SCA
$ 0,00385689
-0,65%
-0,03%
-16,87%
$ 628,43K
$ 649,90K
36
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0,007163
-0,18%
-1,83%
-7,05%
$ 614,74K
$ 7,96M
37
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0,00231284
+0,20%
-0,16%
-20,09%
$ 607,23K
$ 1,87K
38
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0,00039781
+0,07%
+0,02%
-6,79%
$ 571,62K
$ 27,66K
39
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0,00543836
0,00%
--
-4,87%
$ 543,84K
$ 2,72
40
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0,00141072
+0,06%
+0,08%
-7,14%
$ 397,00K
$ 186,84
41
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0,01068791
+0,06%
0,00%
-4,79%
$ 381,62K
$ 1,05K
42
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0,00061742
0,00%
--
0,00%
$ 377,99K
$ 9,10
43
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0,00539468
0,00%
-0,00%
-0,42%
$ 334,39K
$ 6,80
44
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0,290681
+0,30%
-0,08%
-30,09%
$ 290,73K
$ 11,43K
45
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0,00655375
+0,01%
+0,08%
-58,28%
$ 266,65K
$ 792,28
46
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0,052693
0,00%
+0,01%
+33,60%
$ 139,33K
$ 1,83K
47
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2,839E-5
0,00%
-0,10%
-0,07%
$ 116,94K
--
48
dForce
dForce
DF
$ 9,853E-5
0,00%
+4,70%
+14,30%
$ 98,52K
--
49
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0,0006383
-0,78%
+0,00%
+1,94%
$ 96,70K
$ 287,85
50
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0,02936534
+0,01%
--
-3,27%
$ 94,07K
$ 375,37

الأسئلة الشائعة

كيف تعمل بروتوكولات الإقراض والاقتراض اللامركزي بدون البنوك التقليدية؟
تعمل بروتوكولات الإقراض اللامركزي من خلال عقود ذكية تجمع السيولة من المودعين وتطابقها تلقائيًا مع المقترضين، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء المصرفيين والتحقق من الائتمان.
ما هو الإفراط في الضمانات في التمويل اللامركزي (DeFi)؟
نظرًا لأن DeFi مجهول الهوية إلى حد كبير، فإن الإفراط في الضمانات يتطلب من المقترضين إيداع أصول تزيد قيمتها عن قيمة العملة المشفرة التي يرغبون في اقتراضها. وهذا يضمن أن يتم السداد للمقرضين دائمًا حتى إذا تخلف المقترض عن السداد.
كيف يتم تحديد أسعار الفائدة على بروتوكولات إقراض العملات الرقمية؟
يتم تحديد أسعار الفائدة على بروتوكولات إقراض العملات الرقمية خوارزميًا في الوقت الفعلي بناءً على معدل استخدام مجمع السيولة. يؤدي ارتفاع الطلب على الاقتراض تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة لجذب المزيد من المودعين.
ما هو الدور الذي تلعبه آليات التصفية في تأمين منصات اقتراض DeFi؟
تحمي آليات التصفية الملاءة المالية للبروتوكول. إذا انخفضت قيمة ضمانات المقترض إلى أقل من حد معين بسبب تقلبات السوق، فإن العقود الذكية تبيع الضمانات تلقائيًا لسداد الدين وحماية المقرضين.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع بروتوكولات الإقراض/الاقتراض ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.