إن بروتوكولات الإقراض والاقتراض هي تطبيقات DeFi الأساسية التي تسمح للمستخدمين بتوريد الأصول للحصول على عائد أو ضمانها للحصول على قروض بالعملات الرقمية. تستخدم هذه الشبكات غير المرخص لها عقودًا ذكية لأتمتة أسعار الفائدة بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في الوقت الفعلي. تُستخدم الرموز الأصلية بشكل عام للحوكمة اللامركزية ومشاركة الإيرادات وتحفيز سيولة البروتوكول.
يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع بروتوكولات الإقراض/الاقتراض ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.