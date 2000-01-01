إن بروتوكولات الإقراض والاقتراض هي تطبيقات DeFi الأساسية التي تسمح للمستخدمين بتوريد الأصول للحصول على عائد أو ضمانها للحصول على قروض بالعملات الرقمية. تستخدم هذه الشبكات غير المرخص لها عقودًا ذكية لأتمتة أسعار الفائدة بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في الوقت الفعلي. تُستخدم الرموز الأصلية بشكل عام للحوكمة اللامركزية ومشاركة الإيرادات وتحفيز سيولة البروتوكول.

القروض السريعة هي قروض متطورة للغاية وغير مضمونة حيث يجب أن يحدث الاقتراض والسداد في نفس كتلة معاملة سلسلة الكتل بالضبط. إذا فشل السداد، يتم عكس المعاملة بأكملها على الفور كما لو أنها لم تحدث أبدًا.

تُستخدم الرموز المميزة الأصلية لبروتوكولات الإقراض في المقام الأول للتصويت اللامركزي للحوكمة (مثل تحديد الأصول الجديدة التي يجب دعمها) ولتوزيع إيرادات البروتوكول أو حوافز السيولة على المستخدمين النشطين.

تحمي آليات التصفية الملاءة المالية للبروتوكول. إذا انخفضت قيمة ضمانات المقترض إلى أقل من حد معين بسبب تقلبات السوق، فإن العقود الذكية تبيع الضمانات تلقائيًا لسداد الدين وحماية المقرضين.

يتم تحديد أسعار الفائدة على بروتوكولات إقراض العملات الرقمية خوارزميًا في الوقت الفعلي بناءً على معدل استخدام مجمع السيولة. يؤدي ارتفاع الطلب على الاقتراض تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة لجذب المزيد من المودعين.

نظرًا لأن DeFi مجهول الهوية إلى حد كبير، فإن الإفراط في الضمانات يتطلب من المقترضين إيداع أصول تزيد قيمتها عن قيمة العملة المشفرة التي يرغبون في اقتراضها. وهذا يضمن أن يتم السداد للمقرضين دائمًا حتى إذا تخلف المقترض عن السداد.

ما هو الإفراط في الضمانات في التمويل اللامركزي (DeFi)؟

تعمل بروتوكولات الإقراض اللامركزي من خلال عقود ذكية تجمع السيولة من المودعين وتطابقها تلقائيًا مع المقترضين، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء المصرفيين والتحقق من الائتمان.

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