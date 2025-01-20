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سعر Liqwid Finance (LQ) المباشر لليوم هو USD 4.72 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liqwid Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.55K - تغيير سعر Liqwid Finance خلال اليوم هو -7.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liqwid Finance (LQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liqwid Finance مقابل USD هو $ -0.381871285693534 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liqwid Finance مقابل USD هو $ -0.8458188080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liqwid Finance مقابل USD هو $ +0.1143943920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liqwid Finance مقابل USD هو $ +3.5656479213280856 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.381871285693534 -7.48% 30 يوم $ -0.8458188080 -17.91% 60 يوم $ +0.1143943920 +2.42% 90 يوم $ +3.5656479213280856 +308.89%

تحليل سعر Liqwid Finance (LQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liqwid Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 24 ساعة مرتفع $ 5.32$ 5.32 $ 5.32 عالية طوال الوقت $ 125.74$ 125.74 $ 125.74 تغير السعر (1 ساعة) -1.83% تغير السعر (1يوم) -7.48% تغير السعر (7 أيام) -6.48%

معلومات سوق Liqwid Finance (LQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: