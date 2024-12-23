سعر Blend (BLND)
سعر Blend (BLND) المباشر لليوم هو USD 0.088189. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.11M. يتم تحديث سعر BLND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 903.09
- تغيير سعر Blend خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.27M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLND مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLND.
خلال اليوم، كان سعر Blend مقابل USD هو $ -0.0009087396349191 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blend مقابل USD هو $ +0.0314407277 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blend مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009087396349191
|-1.01%
|30 يوم
|$ +0.0314407277
|+35.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.44%
-1.01%
-11.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLND إلى AUD
A$0.14022051
|1 BLND إلى GBP
￡0.06966931
|1 BLND إلى EUR
€0.08377955
|1 BLND إلى USD
$0.088189
|1 BLND إلى MYR
RM0.3968505
|1 BLND إلى TRY
₺3.09984335
|1 BLND إلى JPY
¥13.79452338
|1 BLND إلى RUB
₽9.06759298
|1 BLND إلى INR
₹7.49077366
|1 BLND إلى IDR
Rp1,422.40302667
|1 BLND إلى PHP
₱5.18904076
|1 BLND إلى EGP
￡E.4.48793821
|1 BLND إلى BRL
R$0.53618912
|1 BLND إلى CAD
C$0.12611027
|1 BLND إلى BDT
৳10.49537289
|1 BLND إلى NGN
₦136.51480822
|1 BLND إلى UAH
₴3.68365453
|1 BLND إلى VES
Bs4.497639
|1 BLND إلى PKR
Rs24.44863647
|1 BLND إلى KZT
₸46.12372889
|1 BLND إلى THB
฿3.01870947
|1 BLND إلى TWD
NT$2.87760707
|1 BLND إلى CHF
Fr0.07848821
|1 BLND إلى HKD
HK$0.68522853
|1 BLND إلى MAD
.د.م0.88365378