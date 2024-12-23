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سعر Blend (BLND) المباشر لليوم هو USD 0.088189 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.11M . يتم تحديث سعر BLND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 903.09 - تغيير سعر Blend خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.27M

أداء سعر Blend (BLND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blend مقابل USD هو $ -0.0009087396349191 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blend مقابل USD هو $ +0.0314407277 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blend مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blend مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009087396349191 -1.01% 30 يوم $ +0.0314407277 +35.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blend (BLND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.086695$ 0.086695 $ 0.086695 24 ساعة مرتفع $ 0.090292$ 0.090292 $ 0.090292 عالية طوال الوقت $ 0.124556$ 0.124556 $ 0.124556 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -11.07%

معلومات سوق Blend (BLND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: