سعر Wise (WISE)
سعر Wise (WISE) المباشر لليوم هو USD 0.196977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.56M. يتم تحديث سعر WISE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.49K
- تغيير سعر Wise خلال اليوم هو -13.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 53.52M
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خلال اليوم، كان سعر Wise مقابل USD هو $ -0.0296480727355183 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wise مقابل USD هو $ -0.0067814256 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wise مقابل USD هو $ +0.0493742154 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wise مقابل USD هو $ +0.02296588371239176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0296480727355183
|-13.08%
|30 يوم
|$ -0.0067814256
|-3.44%
|60 يوم
|$ +0.0493742154
|+25.07%
|90 يوم
|$ +0.02296588371239176
|+13.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
-13.08%
-19.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond).
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