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سعر Wise (WISE) المباشر لليوم هو USD 0.196977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.56M . يتم تحديث سعر WISE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wise الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.49K - تغيير سعر Wise خلال اليوم هو -13.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.52M

أداء سعر Wise (WISE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wise مقابل USD هو $ -0.0296480727355183 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wise مقابل USD هو $ -0.0067814256 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wise مقابل USD هو $ +0.0493742154 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wise مقابل USD هو $ +0.02296588371239176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0296480727355183 -13.08% 30 يوم $ -0.0067814256 -3.44% 60 يوم $ +0.0493742154 +25.07% 90 يوم $ +0.02296588371239176 +13.20%

تحليل سعر Wise (WISE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.194929$ 0.194929 $ 0.194929 24 ساعة مرتفع $ 0.23109$ 0.23109 $ 0.23109 عالية طوال الوقت $ 0.96738$ 0.96738 $ 0.96738 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -13.08% تغير السعر (7 أيام) -19.55%

معلومات سوق Wise (WISE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: