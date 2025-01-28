سعر Nostra (NSTR)
سعر Nostra (NSTR) المباشر لليوم هو USD 0.056355. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.63M. يتم تحديث سعر NSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nostra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.70K
- تغيير سعر Nostra خلال اليوم هو -3.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.00175357519607575 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.0216962410 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.0316700334 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.01506350814206799 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00175357519607575
|-3.01%
|30 يوم
|$ -0.0216962410
|-38.49%
|60 يوم
|$ -0.0316700334
|-56.19%
|90 يوم
|$ -0.01506350814206799
|-21.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nostra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-3.01%
-17.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.
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