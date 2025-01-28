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سعر Nostra (NSTR) المباشر لليوم هو USD 0.056355 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.63M . يتم تحديث سعر NSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nostra الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.70K - تغيير سعر Nostra خلال اليوم هو -3.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Nostra (NSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.00175357519607575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.0216962410 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.0316700334 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nostra مقابل USD هو $ -0.01506350814206799 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00175357519607575 -3.01% 30 يوم $ -0.0216962410 -38.49% 60 يوم $ -0.0316700334 -56.19% 90 يوم $ -0.01506350814206799 -21.09%

تحليل سعر Nostra (NSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nostra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054018$ 0.054018 $ 0.054018 24 ساعة مرتفع $ 0.058645$ 0.058645 $ 0.058645 عالية طوال الوقت $ 0.220377$ 0.220377 $ 0.220377 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -3.01% تغير السعر (7 أيام) -17.06%

معلومات سوق Nostra (NSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: