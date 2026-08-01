سعر Celsius Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Celsius Network (CEL) اليوم هو $ 0.01067078، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CEL الحالي إلى USD هو $ 0.01067078 لكل CEL.

يحتل Celsius Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 381,165، مع عرض متداول قدره 35.72M CEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CEL بين $ 0.01045206 (أدنى) و$ 0.01092725 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01021495.

على المدى القصير، تحرك CEL بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-6.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 860.27.

معلومات سوق Celsius Network (CEL)

القيمة السوقية $ 381.17K$ 381.17K $ 381.17K الحجم (24 ساعة) $ 860.27$ 860.27 $ 860.27 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 381.17K$ 381.17K $ 381.17K إمداد دورة التداول 35.72M 35.72M 35.72M إجمالي العرض 35,719,125.9003 35,719,125.9003 35,719,125.9003

القيمة السوقية الحالية لـ Celsius Network هي $ 381.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 860.27. العرض المتداول لـ CEL يبلغ 35.72M، مع إجمالي عرض 35719125.9003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 381.17K.