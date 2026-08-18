سعر Moonwell اليوم

السعر المباشر لمشروع Moonwell (WELL) اليوم هو $ 0.00288301، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WELL الحالي إلى USD هو $ 0.00288301 لكل WELL.

يحتل Moonwell حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,053,400، مع عرض متداول قدره 4.53B WELL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WELL بين $ 0.00274845 (أدنى) و$ 0.00292605 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.298797، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00273976.

على المدى القصير، تحرك WELL بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-1.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.51M.

معلومات سوق Moonwell (WELL)

القيمة السوقية $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M الحجم (24 ساعة) $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.41M$ 14.41M $ 14.41M إمداد دورة التداول 4.53B 4.53B 4.53B إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moonwell هي $ 13.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.51M. العرض المتداول لـ WELL يبلغ 4.53B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.41M.