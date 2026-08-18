سعر Xauras اليوم

السعر المباشر لمشروع Xauras (XRS) اليوم هو $ 0.02978012، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XRS الحالي إلى USD هو $ 0.02978012 لكل XRS.

يحتل Xauras حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,655,832، مع عرض متداول قدره 223.50M XRS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XRS بين $ 0.02977274 (أدنى) و$ 0.0298052 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.91، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00499699.

على المدى القصير، تحرك XRS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.05K.

معلومات سوق Xauras (XRS)

القيمة السوقية $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M الحجم (24 ساعة) $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.64M$ 29.64M $ 29.64M إمداد دورة التداول 223.50M 223.50M 223.50M إجمالي العرض 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

القيمة السوقية الحالية لـ Xauras هي $ 6.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.05K. العرض المتداول لـ XRS يبلغ 223.50M، مع إجمالي عرض 995163072.5737. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.64M.