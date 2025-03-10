سعر BendDAO (BEND)
سعر BendDAO (BEND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 418.50K. يتم تحديث سعر BEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BendDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K
- تغيير سعر BendDAO خلال اليوم هو -6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.87B
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خلال اليوم، كان سعر BendDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BendDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BendDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BendDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.15%
|30 يوم
|$ 0
|-47.37%
|60 يوم
|$ 0
|-64.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BendDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-6.15%
-20.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.
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