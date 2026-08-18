سعر Radiant Capital اليوم

السعر المباشر لمشروع Radiant Capital (RDNT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1,97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RDNT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RDNT.

يحتل Radiant Capital حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 569.841، مع عرض متداول قدره 1,44B RDNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RDNT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,585268، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RDNT بمقدار -%0,43 خلال الساعة الماضية و-%2,86 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11,93K.

معلومات سوق Radiant Capital (RDNT)

القيمة السوقية $ 569,84K$ 569,84K $ 569,84K الحجم (24 ساعة) $ 11,93K$ 11,93K $ 11,93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 594,85K$ 594,85K $ 594,85K إمداد دورة التداول 1,44B 1,44B 1,44B إجمالي العرض 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0 1.500.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Radiant Capital هي $ 569,84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11,93K. العرض المتداول لـ RDNT يبلغ 1,44B، مع إجمالي عرض 1500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 594,85K.