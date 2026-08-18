سعر Suilend اليوم

السعر المباشر لمشروع Suilend (SEND) اليوم هو $ 0.04942612، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEND الحالي إلى USD هو $ 0.04942612 لكل SEND.

يحتل Suilend حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,662,422، مع عرض متداول قدره 74.11M SEND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEND بين $ 0.04853279 (أدنى) و$ 0.05039 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04665299.

على المدى القصير، تحرك SEND بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-2.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 804.01.

معلومات سوق Suilend (SEND)

القيمة السوقية $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M الحجم (24 ساعة) $ 804.01$ 804.01 $ 804.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M إمداد دورة التداول 74.11M 74.11M 74.11M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Suilend هي $ 3.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 804.01. العرض المتداول لـ SEND يبلغ 74.11M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.94M.