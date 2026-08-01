سعر Gearbox اليوم

السعر المباشر لمشروع Gearbox (GEAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GEAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GEAR.

يحتل Gearbox حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,099,357، مع عرض متداول قدره 10.00B GEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GEAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03725561، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GEAR بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-6.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 948.20.

معلومات سوق Gearbox (GEAR)

القيمة السوقية $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M الحجم (24 ساعة) $ 948.20$ 948.20 $ 948.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gearbox هي $ 3.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 948.20. العرض المتداول لـ GEAR يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10M.