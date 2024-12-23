احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCLP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCLP.

سعر Scallop (SCLP) المباشر لليوم هو USD 0.17008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.93M . يتم تحديث سعر SCLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scallop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.28K - تغيير سعر Scallop خلال اليوم هو +5.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 76.23M

أداء سعر Scallop (SCLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ +0.00959545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ +0.0036394908 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ +0.0339994172 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ -0.04383600013349354 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00959545 +5.98% 30 يوم $ +0.0036394908 +2.14% 60 يوم $ +0.0339994172 +19.99% 90 يوم $ -0.04383600013349354 -20.49%

تحليل سعر Scallop (SCLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scallop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.135685$ 0.135685 $ 0.135685 24 ساعة مرتفع $ 0.180943$ 0.180943 $ 0.180943 عالية طوال الوقت $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 تغير السعر (1 ساعة) -2.69% تغير السعر (1يوم) +5.98% تغير السعر (7 أيام) +9.67%

معلومات سوق Scallop (SCLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: