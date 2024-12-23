سعر Scallop (SCLP)
سعر Scallop (SCLP) المباشر لليوم هو USD 0.17008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.93M. يتم تحديث سعر SCLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scallop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.28K
- تغيير سعر Scallop خلال اليوم هو +5.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 76.23M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCLP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCLP.
خلال اليوم، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ +0.00959545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ +0.0036394908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ +0.0339994172 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scallop مقابل USD هو $ -0.04383600013349354 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00959545
|+5.98%
|30 يوم
|$ +0.0036394908
|+2.14%
|60 يوم
|$ +0.0339994172
|+19.99%
|90 يوم
|$ -0.04383600013349354
|-20.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scallop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.69%
+5.98%
+9.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCLP إلى AUD
A$0.272128
|1 SCLP إلى GBP
￡0.1343632
|1 SCLP إلى EUR
€0.161576
|1 SCLP إلى USD
$0.17008
|1 SCLP إلى MYR
RM0.76536
|1 SCLP إلى TRY
₺5.9851152
|1 SCLP إلى JPY
¥26.6362288
|1 SCLP إلى RUB
₽17.4859248
|1 SCLP إلى INR
₹14.4465952
|1 SCLP إلى IDR
Rp2,743.2254224
|1 SCLP إلى PHP
₱9.966688
|1 SCLP إلى EGP
￡E.8.657072
|1 SCLP إلى BRL
R$1.0323856
|1 SCLP إلى CAD
C$0.2432144
|1 SCLP إلى BDT
৳20.2412208
|1 SCLP إلى NGN
₦263.2804384
|1 SCLP إلى UAH
₴7.1042416
|1 SCLP إلى VES
Bs8.67408
|1 SCLP إلى PKR
Rs47.1512784
|1 SCLP إلى KZT
₸88.9535408
|1 SCLP إلى THB
฿5.833744
|1 SCLP إلى TWD
NT$5.544608
|1 SCLP إلى CHF
Fr0.1513712
|1 SCLP إلى HKD
HK$1.3215216
|1 SCLP إلى MAD
.د.م1.7042016