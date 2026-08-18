سعر Seamless Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Seamless Protocol (SEAM) اليوم هو $ 0.00650944، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEAM الحالي إلى USD هو $ 0.00650944 لكل SEAM.

يحتل Seamless Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 264,837، مع عرض متداول قدره 40.69M SEAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEAM بين $ 0.0064896 (أدنى) و$ 0.00655867 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.35، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00389082.

على المدى القصير، تحرك SEAM بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-58.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 110.87.

معلومات سوق Seamless Protocol (SEAM)

القيمة السوقية $ 264.84K$ 264.84K $ 264.84K الحجم (24 ساعة) $ 110.87$ 110.87 $ 110.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 650.93K$ 650.93K $ 650.93K إمداد دورة التداول 40.69M 40.69M 40.69M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Seamless Protocol هي $ 264.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 110.87. العرض المتداول لـ SEAM يبلغ 40.69M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 650.93K.