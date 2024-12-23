سعر Notional Finance (NOTE)
سعر Notional Finance (NOTE) المباشر لليوم هو USD 0.058546. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M. يتم تحديث سعر NOTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Notional Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07K
- تغيير سعر Notional Finance خلال اليوم هو -6.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.03M
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خلال اليوم، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ -0.00426738718244006 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ +0.0126075649 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ +0.0100855203 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ -0.00684289445477934 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00426738718244006
|-6.79%
|30 يوم
|$ +0.0126075649
|+21.53%
|60 يوم
|$ +0.0100855203
|+17.23%
|90 يوم
|$ -0.00684289445477934
|-10.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Notional Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-6.79%
-13.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
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