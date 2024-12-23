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سعر Notional Finance (NOTE) المباشر لليوم هو USD 0.058546 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M . يتم تحديث سعر NOTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Notional Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07K - تغيير سعر Notional Finance خلال اليوم هو -6.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.03M

أداء سعر Notional Finance (NOTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ -0.00426738718244006 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ +0.0126075649 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ +0.0100855203 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Notional Finance مقابل USD هو $ -0.00684289445477934 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00426738718244006 -6.79% 30 يوم $ +0.0126075649 +21.53% 60 يوم $ +0.0100855203 +17.23% 90 يوم $ -0.00684289445477934 -10.46%

تحليل سعر Notional Finance (NOTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Notional Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056768$ 0.056768 $ 0.056768 24 ساعة مرتفع $ 0.063615$ 0.063615 $ 0.063615 عالية طوال الوقت $ 23.42$ 23.42 $ 23.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -6.79% تغير السعر (7 أيام) -13.94%

معلومات سوق Notional Finance (NOTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: