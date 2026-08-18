سعر TrueFi اليوم

السعر المباشر لمشروع TrueFi (TRU) اليوم هو $ 0.00102829، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRU الحالي إلى USD هو $ 0.00102829 لكل TRU.

يحتل TrueFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,292,593، مع عرض متداول قدره 1.26B TRU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRU بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00106024 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.017، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRU بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-15.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.25K.

معلومات سوق TrueFi (TRU)

القيمة السوقية $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M الحجم (24 ساعة) $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 1.26B 1.26B 1.26B إجمالي العرض 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003 1,257,020,975.20003

القيمة السوقية الحالية لـ TrueFi هي $ 1.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.25K. العرض المتداول لـ TRU يبلغ 1.26B، مع إجمالي عرض 1257020975.20003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.