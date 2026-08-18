سعر HyperLend اليوم

السعر المباشر لمشروع HyperLend (HPL) اليوم هو $ 0.00970315، مع تغير بنسبة 3.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HPL الحالي إلى USD هو $ 0.00970315 لكل HPL.

يحتل HyperLend حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,242,680، مع عرض متداول قدره 399.43M HPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HPL بين $ 0.00943841 (أدنى) و$ 0.00978333 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02004967، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.008148.

على المدى القصير، تحرك HPL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.62K.

معلومات سوق HyperLend (HPL)

القيمة السوقية $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M الحجم (24 ساعة) $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M إمداد دورة التداول 399.43M 399.43M 399.43M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HyperLend هي $ 3.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.62K. العرض المتداول لـ HPL يبلغ 399.43M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.70M.