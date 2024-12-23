سعر Silo Finance (SILO)
سعر Silo Finance (SILO) المباشر لليوم هو USD 0.03414614. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.99M. يتم تحديث سعر SILO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silo Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.91K
- تغيير سعر Silo Finance خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 351.18M
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خلال اليوم، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ -0.00060447116873926 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ -0.0020832150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ +0.0141375536 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ +0.00139601718440461 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00060447116873926
|-1.73%
|30 يوم
|$ -0.0020832150
|-6.10%
|60 يوم
|$ +0.0141375536
|+41.40%
|90 يوم
|$ +0.00139601718440461
|+4.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-1.73%
-19.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Silo is a non-custodial lending protocol to borrow any crypto asset with another. SECURE BY DESIGN When you deposit in a Silo, you don't share the risk with other tokens in the protocol. Silos can only borrow the bridge asset from each other, keeping the risk isolated to a single Silo. EFFICIENT To concentrate liquidity, each token asset gets one Silo only. With the bridge asset connecting all Silos, liquidity moves fluidly in the protocol, enabling any collateral token to borrow another. PERMISSIONLESS Silo is designed to support any token asset on the chains it operates on. Silos share default collateral factors that can be adjusted on a Silo level at any time.
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