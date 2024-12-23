احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SILO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SILO.

سعر Silo Finance (SILO) المباشر لليوم هو USD 0.03414614 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.99M . يتم تحديث سعر SILO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Silo Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.91K - تغيير سعر Silo Finance خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 351.18M

أداء سعر Silo Finance (SILO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ -0.00060447116873926 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ -0.0020832150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ +0.0141375536 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Silo Finance مقابل USD هو $ +0.00139601718440461 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00060447116873926 -1.73% 30 يوم $ -0.0020832150 -6.10% 60 يوم $ +0.0141375536 +41.40% 90 يوم $ +0.00139601718440461 +4.26%

تحليل سعر Silo Finance (SILO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Silo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03317209$ 0.03317209 $ 0.03317209 24 ساعة مرتفع $ 0.03544864$ 0.03544864 $ 0.03544864 عالية طوال الوقت $ 0.908248$ 0.908248 $ 0.908248 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -19.84%

معلومات سوق Silo Finance (SILO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: