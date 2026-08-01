سعر DefiTuna اليوم

السعر المباشر لمشروع DefiTuna (TUNA) اليوم هو $ 0.00140797، مع تغير بنسبة 8.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TUNA الحالي إلى USD هو $ 0.00140797 لكل TUNA.

يحتل DefiTuna حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 396,341، مع عرض متداول قدره 281.50M TUNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TUNA بين $ 0.00129169 (أدنى) و$ 0.00141279 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.184547، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TUNA بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-6.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 174.94.

معلومات سوق DefiTuna (TUNA)

القيمة السوقية $ 396.34K$ 396.34K $ 396.34K الحجم (24 ساعة) $ 174.94$ 174.94 $ 174.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M إمداد دورة التداول 281.50M 281.50M 281.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DefiTuna هي $ 396.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 174.94. العرض المتداول لـ TUNA يبلغ 281.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.41M.