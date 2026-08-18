سعر LO0P اليوم

السعر المباشر لمشروع LO0P (LO0P) اليوم هو $ 0.289191، مع تغير بنسبة 8.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LO0P الحالي إلى USD هو $ 0.289191 لكل LO0P.

يحتل LO0P حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 289,194، مع عرض متداول قدره 1.00M LO0P. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LO0P بين $ 0.284623 (أدنى) و$ 0.317277 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.55، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.175574.

على المدى القصير، تحرك LO0P بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-26.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.46K.

معلومات سوق LO0P (LO0P)

القيمة السوقية $ 289.19K$ 289.19K $ 289.19K الحجم (24 ساعة) $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 289.19K$ 289.19K $ 289.19K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LO0P هي $ 289.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.46K. العرض المتداول لـ LO0P يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 289.19K.