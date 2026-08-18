سعر Hatom اليوم

السعر المباشر لمشروع Hatom (HTM) اليوم هو $ 0.01603713، مع تغير بنسبة 4.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HTM الحالي إلى USD هو $ 0.01603713 لكل HTM.

يحتل Hatom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,298,261، مع عرض متداول قدره 80.95M HTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HTM بين $ 0.01530277 (أدنى) و$ 0.01603772 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.62، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01125193.

على المدى القصير، تحرك HTM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+1.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.77K.

معلومات سوق Hatom (HTM)

القيمة السوقية $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M الحجم (24 ساعة) $ 1.77K$ 1.77K $ 1.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M إمداد دورة التداول 80.95M 80.95M 80.95M إجمالي العرض 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hatom هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.77K. العرض المتداول لـ HTM يبلغ 80.95M، مع إجمالي عرض 100006500.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.60M.