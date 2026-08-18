سعر Reservoir اليوم

السعر المباشر لمشروع Reservoir (DAM) اليوم هو $ 0.00225536، مع تغير بنسبة 18.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DAM الحالي إلى USD هو $ 0.00225536 لكل DAM.

يحتل Reservoir حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 603,410، مع عرض متداول قدره 262.54M DAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DAM بين $ 0.00206184 (أدنى) و$ 0.00278175 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.14892، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00206184.

على المدى القصير، تحرك DAM بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-25.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.09K.

معلومات سوق Reservoir (DAM)

القيمة السوقية $ 603.41K$ 603.41K $ 603.41K الحجم (24 ساعة) $ 2.09K$ 2.09K $ 2.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M إمداد دورة التداول 262.54M 262.54M 262.54M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Reservoir هي $ 603.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.09K. العرض المتداول لـ DAM يبلغ 262.54M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.26M.