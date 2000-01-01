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Топ токенов категории Токен с доходностью по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токен с доходностью. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 1,07M
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1,1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 354,02M
$ 1,20M
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1,061
0,00%
+0,00%
+0,09%
$ 262,75M
$ 38,34
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1,1
0,00%
--
-0,90%
$ 185,92M
$ 4,52
5
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1,33
0,00%
-0,00%
+3,91%
$ 176,22M
$ 516,01K
6
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1,18
0,00%
0,00%
0,00%
$ 171,17M
$ 229,31K
7
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1 903,92
+0,45%
-0,02%
+0,09%
$ 147,48M
--
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1,075
+0,09%
0,00%
-0,37%
$ 88,06M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1,085
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 64,21M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1,025
0,00%
-0,00%
+0,79%
$ 58,23M
$ 3,00K
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1,012
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 43,64M
$ 5,65K
12
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1,12
0,00%
0,00%
0,00%
$ 39,44M
--
13
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1,013
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 36,38M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1,011
+0,10%
0,00%
+0,10%
$ 27,51M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0,122781
+0,20%
+0,07%
-12,64%
$ 22,78M
$ 33,23K
16
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14,59
0,00%
0,00%
0,00%
$ 21,88M
$ 1,35K
17
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1,01
0,00%
0,00%
0,00%
$ 20,99M
$ 57,23
18
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2 115,32
+0,16%
-0,02%
-0,56%
$ 19,12M
$ 15,23
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 1 883,13
+0,39%
-0,02%
-0,42%
$ 16,82M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1 895,47
+0,27%
-0,02%
-0,48%
$ 16,49M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1 839,22
+0,13%
-0,02%
+1,02%
$ 15,20M
$ 39,44K
22
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4 105,24
+0,08%
-0,01%
-1,75%
$ 14,82M
$ 225,71
23
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 13,83M
--
24
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4 382,08
0,00%
+0,01%
+7,05%
$ 13,49M
--
25
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0,40613
+0,01%
-0,08%
+66,68%
$ 12,04M
$ 19,88K
26
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0,64483
0,00%
--
+0,02%
$ 11,71M
$ 3,87
27
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1,048
0,00%
--
-0,10%
$ 10,65M
$ 314,38
28
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2 038,02
+0,18%
-0,02%
-0,19%
$ 10,45M
--
29
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0,08369
0,00%
--
-0,05%
$ 10,27M
$ 170,25
30
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1,059
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 9,74M
--
31
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1 900,46
+0,16%
-0,02%
-0,64%
$ 8,67M
--
32
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1,12
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 8,24M
$ 99,13K
33
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1,074
0,00%
0,00%
+0,19%
$ 8,19M
--
34
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 8,07M
--
35
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2 048,41
+0,33%
-0,02%
-0,55%
$ 7,84M
$ 161,95K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1,066
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 6,69M
$ 5,19
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 6,67M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52,69
0,00%
--
+13,48%
$ 6,01M
$ 465,91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1,043
+0,10%
0,00%
0,00%
$ 5,77M
$ 3,46K
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3 620,19
0,00%
--
+0,03%
$ 5,68M
$ 80,19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1,17
0,00%
0,00%
0,00%
$ 5,08M
--
42
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1,061
0,00%
0,00%
0,00%
$ 4,55M
--
43
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1,021
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 4,21M
--
44
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0,085027
0,00%
0,00%
+0,13%
$ 4,21M
$ 72,15
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1,12
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 4,09M
$ 3,39K
46
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1,17
0,00%
0,00%
+0,86%
$ 3,73M
$ 70,52K
47
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0,719448
+0,22%
-0,00%
-0,78%
$ 3,63M
$ 12,42
48
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,37M
--
49
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0,806725
+0,80%
0,00%
-4,51%
$ 3,35M
$ 7,55K
50
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1 899,78
-0,10%
-0,02%
+0,45%
$ 3,21M
$ 40,15K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токен с доходностью и почему они так популярны?
Токены категории Токен с доходностью представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 86 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.19B.
Какой токен из категории Токен с доходностью демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токен с доходностью, отслеживаемых на MEXC, TCY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.07% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токен с доходностью находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 86 токенов категории Токен с доходностью, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токен с доходностью относятся USDY, SUSDAI, SUSDD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токен с доходностью?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токен с доходностью составляет примерно $4.19B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токен с доходностью, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.