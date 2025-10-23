Текущая цена Harmonix kHYPE сегодня составляет 40,06 USD. Следите за обновлениями цены HAKHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HAKHYPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Harmonix kHYPE сегодня составляет 40,06 USD. Следите за обновлениями цены HAKHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HAKHYPE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HAKHYPE

Информация о цене HAKHYPE

Официальный сайт HAKHYPE

Токеномика HAKHYPE

Прогноз цен HAKHYPE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Harmonix kHYPE

Цена Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 HAKHYPE в USD:

$40,06
$40,06$40,06
+10,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Harmonix kHYPE (HAKHYPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:44:25 (UTC+8)

Информация о ценах Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 34,98
$ 34,98$ 34,98
Мин 24Ч
$ 41,01
$ 41,01$ 41,01
Макс 24Ч

$ 34,98
$ 34,98$ 34,98

$ 41,01
$ 41,01$ 41,01

$ 59,64
$ 59,64$ 59,64

$ 29,77
$ 29,77$ 29,77

-1,24%

+10,47%

+3,23%

+3,23%

Текущая цена Harmonix kHYPE (HAKHYPE) составляет $40,06. За последние 24 часа HAKHYPE торговался в диапазоне от $ 34,98 до $ 41,01, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HAKHYPE за все время составляет $ 59,64, а минимальная – $ 29,77.

Что касается краткосрочной динамики, HAKHYPE изменился на -1,24% за последний час, на +10,47% за 24 часа и на +3,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

$ 5,60M
$ 5,60M$ 5,60M

--
----

$ 5,60M
$ 5,60M$ 5,60M

139,70K
139,70K 139,70K

139 702,9759167104
139 702,9759167104 139 702,9759167104

Текущая рыночная капитализация Harmonix kHYPE составляет $ 5,60M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HAKHYPE составляет 139,70K, а общее предложение – 139702.9759167104. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,60M.

История цен Harmonix kHYPE (HAKHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Harmonix kHYPE на USD составило $ +3,8.
За последние 30 дней изменение цены Harmonix kHYPE на USD составило $ -6,0940834340.
За последние 60 дней изменение цены Harmonix kHYPE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Harmonix kHYPE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,8+10,47%
30 дней$ -6,0940834340-15,21%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Harmonix kHYPE (USD)

Сколько будет стоить Harmonix kHYPE (HAKHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Harmonix kHYPE (HAKHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Harmonix kHYPE.

Проверьте прогноз цены Harmonix kHYPE!

HAKHYPE на местную валюту

Токеномика Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Понимание токеномики Harmonix kHYPE (HAKHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HAKHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Сколько стоит Harmonix kHYPE (HAKHYPE) на сегодня?
Актуальная цена HAKHYPE в USD – 40,06 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HAKHYPE в USD?
Текущая цена HAKHYPE в USD составляет $ 40,06. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Harmonix kHYPE?
Рыночная капитализация HAKHYPE составляет $ 5,60M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HAKHYPE?
Циркулирующее предложение HAKHYPE составляет 139,70K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HAKHYPE?
HAKHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 59,64 USD.
Какова была минимальная цена HAKHYPE за все время (ATL)?
HAKHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,77 USD.
Каков объем торгов HAKHYPE?
Объем торгов за последние 24 часа для HAKHYPE составляет -- USD.
Вырастет ли HAKHYPE в цене в этом году?
HAKHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HAKHYPE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:44:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.