Сегодняшняя цена USP Yield Optimized Stablecoin

Текущая цена USP Yield Optimized Stablecoin (USP) сегодня составляет $ 1,12 с изменением 0,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USP на USD составляет $ 1,12 за USP.

На данный момент USP Yield Optimized Stablecoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 8 189 860, при оборотном предложении 7,34M USP. В течение последних 24 часов, USP торговался в диапазоне от $ 1,12 (минимум) до $ 1,12 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,37, тогда как исторический минимум составил $ 1,026.

В краткосрочной перспективе USP изменился на -0,12% за последний час и на -0,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 48,42K.

Рыночная информация USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

Рыночная капитализация $ 8,19M$ 8,19M $ 8,19M Объем (24Ч) $ 48,42K$ 48,42K $ 48,42K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,19M$ 8,19M $ 8,19M Оборотное предложение 7,34M 7,34M 7,34M Общее предложение 7 335 157,043450394 7 335 157,043450394 7 335 157,043450394

Текущая рыночная капитализация USP Yield Optimized Stablecoin составляет $ 8,19M, при 24-часовом объеме торгов $ 48,42K. Циркулируещее обращение USP составляет 7,34M, а общее предложение – 7335157.043450394. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,19M.