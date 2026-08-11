Какова сегодняшняя актуальная стоимость Gauntlet WETH PRIME V2?

Сегодня Gauntlet WETH PRIME V2 торгуется по цене ₽142591.580637866752000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.54%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна GTWETHP в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Gauntlet WETH PRIME V2 сегодня?

Gauntlet WETH PRIME V2 имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался GTWETHP сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽141832.143697499472000 до ₽147032.229151245872000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов GTWETHP?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Gauntlet WETH PRIME V2?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, созданный на блокчейне --, GTWETHP может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.