Какова текущая цена Steakhouse WETH V2?

Steakhouse WETH V2 торгуется по цене ₽141948.418745144256000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.20%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Steakhouse WETH V2 составляет ₽253944.048196139616000, тогда как ATL — ₽132659.717164316496000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STEAKETH?

Рыночная капитализация составляет ₽1234902835.5924385104000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Steakhouse WETH V2 на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STEAKETH.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 8699.639552190925 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Steakhouse WETH V2?

Steakhouse WETH V2 входит в классификацию Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STEAKETH?

Работа в сети -- позволяет STEAKETH использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.