Цена Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)
Текущая цена Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) сегодня составляет $ 1 897,24 с изменением 2,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STEAKETH на USD составляет $ 1 897,24 за STEAKETH.
На данный момент Steakhouse WETH V2 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 505 341, при оборотном предложении 8,70K STEAKETH. В течение последних 24 часов, STEAKETH торговался в диапазоне от $ 1 888,61 (минимум) до $ 1 955,11 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3 394,14, тогда как исторический минимум составил $ 1 773,09.
В краткосрочной перспективе STEAKETH изменился на +0,19% за последний час и на +1,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.
Текущая рыночная капитализация Steakhouse WETH V2 составляет $ 16,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение STEAKETH составляет 8,70K, а общее предложение – 8699.639552190925. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,51M.
+0,19%
-2,20%
+1,47%
+1,47%
За сегодня изменение цены Steakhouse WETH V2 на USD составило $ -42,83507381383765.
За последние 30 дней изменение цены Steakhouse WETH V2 на USD составило $ +92,7890755760.
За последние 60 дней изменение цены Steakhouse WETH V2 на USD составило $ +238,6703255880.
За последние 90 дней изменение цены Steakhouse WETH V2 на USD составило $ -0,0042170540971.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -42,83507381383765
|-2,20%
|30 дней
|$ +92,7890755760
|+4,89%
|60 дней
|$ +238,6703255880
|+12,58%
|90 дней
|$ -0,0042170540971
|-0,00%
В 2040 году цена Steakhouse WETH V2 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена Steakhouse WETH V2?
Steakhouse WETH V2 торгуется по цене ₽141948.418745144256000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.20%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.
Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?
ATH Steakhouse WETH V2 составляет ₽253944.048196139616000, тогда как ATL — ₽132659.717164316496000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.
Какова сегодня общая оценка STEAKETH?
Рыночная капитализация составляет ₽1234902835.5924385104000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.
Насколько активно участие Steakhouse WETH V2 на рынке?
За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STEAKETH.
Что такое обращаемое предложение и почему это важно?
В настоящее время в обращении находится 8699.639552190925 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.
К какой категории относится Steakhouse WETH V2?
Steakhouse WETH V2 входит в классификацию Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.
Как -- влияет на ценность STEAKETH?
Работа в сети -- позволяет STEAKETH использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.
|Время (UTC+8)
|Тип
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