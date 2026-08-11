Какова текущая цена Strata Senior USDat?

Strata Senior USDat торгуется по цене ₽76.3895635443024000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.02%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Strata Senior USDat составляет ₽76.3895635443024000, тогда как ATL — ₽76.0902900338448000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SRUSDAT?

Рыночная капитализация составляет ₽315162315.2196820560000, что ставит актив на 1683-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Strata Senior USDat на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SRUSDAT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 4124937.369258438 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Strata Senior USDat?

Strata Senior USDat входит в классификацию Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SRUSDAT?

Работа в сети -- позволяет SRUSDAT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.