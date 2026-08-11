Сегодняшняя цена Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Текущая цена Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) сегодня составляет $ 1,085 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NOPAL на USD составляет $ 1,085 за NOPAL.

На данный момент Nest BlackOpal LiquidStone II Vault занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 64 213 163, при оборотном предложении 59,16M NOPAL. В течение последних 24 часов, NOPAL торговался в диапазоне от $ 1,085 (минимум) до $ 1,085 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,25, тогда как исторический минимум составил $ 0,958277.

В краткосрочной перспективе NOPAL изменился на 0,00% за последний час и на +0,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Рыночная капитализация $ 64,21M$ 64,21M $ 64,21M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 64,21M$ 64,21M $ 64,21M Оборотное предложение 59,16M 59,16M 59,16M Общее предложение 59 159 356,7592 59 159 356,7592 59 159 356,7592

Текущая рыночная капитализация Nest BlackOpal LiquidStone II Vault составляет $ 64,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение NOPAL составляет 59,16M, а общее предложение – 59159356.7592. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64,21M.