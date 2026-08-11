Какова текущая цена Lido Earn ETH?

Lido Earn ETH торгуется по цене ₽141906.140883184832000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.29%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Lido Earn ETH составляет ₽347244.232465279072000, тогда как ATL — ₽80243.733378808384000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка EARNETH?

Рыночная капитализация составляет ₽11008587397.0215045056000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Lido Earn ETH на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле EARNETH.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 77576.48764616804 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Lido Earn ETH?

Lido Earn ETH входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность EARNETH?

Работа в сети -- позволяет EARNETH использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.