Какова текущая цена Ember SUI?

Ember SUI (ESUI) торгуется по цене ₽53.8746499306364384000, что отражает изменение цены на уровне -0.78% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Ember SUI в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, ESUI часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ESUI?

За последние 24 часа объем торгов ESUI составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Ember SUI в обращении?

Сегодня в обращении находится 5048365.783987 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ESUI?

В настоящее время Ember SUI занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽271973315.1475445168000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Ember SUI за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.78%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Ember SUI соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ESUI демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.