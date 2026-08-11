Сегодняшняя цена Liquid Euro

Текущая цена Liquid Euro (WEEUR) сегодня составляет $ 1,17 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WEEUR на USD составляет $ 1,17 за WEEUR.

На данный момент Liquid Euro занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 101 883, при оборотном предложении 4,36M WEEUR. В течение последних 24 часов, WEEUR торговался в диапазоне от $ 1,17 (минимум) до $ 1,17 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,17, тогда как исторический минимум составил $ 1,16.

В краткосрочной перспективе WEEUR изменился на -- за последний час и на +0,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Liquid Euro (WEEUR)

Рыночная капитализация $ 5,10M$ 5,10M $ 5,10M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,10M$ 5,10M $ 5,10M Оборотное предложение 4,36M 4,36M 4,36M Общее предложение 4 357 812,306146766 4 357 812,306146766 4 357 812,306146766

Текущая рыночная капитализация Liquid Euro составляет $ 5,10M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение WEEUR составляет 4,36M, а общее предложение – 4357812.306146766. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,10M.