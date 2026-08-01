Какова текущая цена apyUSD?

apyUSD торгуется по цене ₽99.506450006320000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.59%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH apyUSD составляет ₽359111.296384838480000, тогда как ATL — ₽72.838721404626240000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка APYUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽13229547200.2924725040000, что ставит актив на 170-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие apyUSD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле APYUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 132927860.3252428 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится apyUSD?

apyUSD входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность APYUSD?

Работа в сети -- позволяет APYUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.