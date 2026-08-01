Какова сегодняшняя цена Ease Staked NXM (STNXM)?

Текущая цена составляет ₽3942.259241401712000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов STNXM находится в обращении?

Обращающееся предложение STNXM составляет 113960.5540291475, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Ease Staked NXM?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей STNXM. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Ease Staked NXM?

Рыночная капитализация составляет ₽449339067.4703696528000, что ставит Ease Staked NXM на ---е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется STNXM?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Ease Staked NXM?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.