Текущая цена Staked USDai сегодня составляет 1,046 USD. Следите за обновлениями цены SUSDAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

$1,046
$1,046$1,046
+0,10%1D
График цены Staked USDai (SUSDAI) в реальном времени
Информация о ценах Staked USDai (SUSDAI) (USD)

$ 1,042
$ 1,042$ 1,042
$ 1,048
$ 1,048$ 1,048
$ 1,042
$ 1,042$ 1,042

$ 1,048
$ 1,048$ 1,048

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 0,796061
$ 0,796061$ 0,796061

Текущая цена Staked USDai (SUSDAI) составляет $1,046. За последние 24 часа SUSDAI торговался в диапазоне от $ 1,042 до $ 1,048, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUSDAI за все время составляет $ 1,19, а минимальная – $ 0,796061.

Что касается краткосрочной динамики, SUSDAI изменился на -0,01% за последний час, на +0,18% за 24 часа и на +0,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Staked USDai (SUSDAI)

$ 145,78M
$ 145,78M$ 145,78M

$ 145,78M
$ 145,78M$ 145,78M

139,30M
139,30M 139,30M

139 295 613,7187237
139 295 613,7187237 139 295 613,7187237

Текущая рыночная капитализация Staked USDai составляет $ 145,78M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUSDAI составляет 139,30M, а общее предложение – 139295613.7187237. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 145,78M.

История цен Staked USDai (SUSDAI) в USD

За сегодня изменение цены Staked USDai на USD составило $ +0,00189536.
За последние 30 дней изменение цены Staked USDai на USD составило $ +0,0123167546.
За последние 60 дней изменение цены Staked USDai на USD составило $ +0,0150597850.
За последние 90 дней изменение цены Staked USDai на USD составило $ +0,0091552324712487.

Сегодня$ +0,00189536+0,18%
30 дней$ +0,0123167546+1,18%
60 дней$ +0,0150597850+1,44%
90 дней$ +0,0091552324712487+0,88%

Что такое Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Токеномика Staked USDai (SUSDAI)

Понимание токеномики Staked USDai (SUSDAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUSDAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked USDai (SUSDAI)

Сколько стоит Staked USDai (SUSDAI) на сегодня?
Актуальная цена SUSDAI в USD – 1,046 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUSDAI в USD?
Текущая цена SUSDAI в USD составляет $ 1,046. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Staked USDai?
Рыночная капитализация SUSDAI составляет $ 145,78M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUSDAI?
Циркулирующее предложение SUSDAI составляет 139,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUSDAI?
SUSDAI достиг максимальной цены (ATH) в 1,19 USD.
Какова была минимальная цена SUSDAI за все время (ATL)?
SUSDAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,796061 USD.
Каков объем торгов SUSDAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SUSDAI составляет -- USD.
Вырастет ли SUSDAI в цене в этом году?
SUSDAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUSDAI для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.