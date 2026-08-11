На какой блокчейн-сети работает SailOut Royalty?

SailOut Royalty работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SAIL.R?

Токен оценивается в ₽1084.92077466080000, что отражает изменение цены на -0.57% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится SailOut Royalty?

SailOut Royalty относится к категории Decentralized Finance (DeFi),Berachain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SAIL.R с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация SailOut Royalty?

Его рыночная капитализация составляет ₽1627686361.4284304416000, что ставит актив на 761-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SAIL.R сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1500000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля SailOut Royalty?

За последний день объем торговли SAIL.R составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа SailOut Royalty колебался между ₽1084.92077466080000 и ₽1091.654765675936000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.