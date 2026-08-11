Какова текущая цена Savings USDD?

Savings USDD торгуется по цене ₽79.3862718562144000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.21%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Savings USDD составляет ₽79.4610939786048000, тогда как ATL — ₽47.7033678848562528000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SUSDD?

Рыночная капитализация составляет ₽19617887689.7714950624000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Savings USDD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SUSDD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 243548446.4855983 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Savings USDD?

Savings USDD входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SUSDD?

Работа в сети -- позволяет SUSDD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.