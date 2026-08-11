Какова текущая цена Yuzu Protection Pool?

Yuzu Protection Pool (YZPP) торгуется по цене ₽87.535749253680000, что отражает изменение цены на уровне 0.02% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Yuzu Protection Pool в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Yield-Bearing Tokens,Plasma Ecosystem, YZPP часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется YZPP?

За последние 24 часа объем торгов YZPP составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Yuzu Protection Pool в обращении?

Сегодня в обращении находится 3191025.757766039 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг YZPP?

В настоящее время Yuzu Protection Pool занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽278777195.5208264080000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Yuzu Protection Pool за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.02%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Yuzu Protection Pool соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Yield-Bearing Tokens,Plasma Ecosystem YZPP демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.