Сегодняшняя цена Midas Rockaway Market Neutral

Текущая цена Midas Rockaway Market Neutral (MROX) сегодня составляет $ 1,14 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MROX на USD составляет $ 1,14 за MROX.

На данный момент Midas Rockaway Market Neutral занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 674 967, при оборотном предложении 5,86M MROX. В течение последних 24 часов, MROX торговался в диапазоне от $ 1,14 (минимум) до $ 1,14 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,14, тогда как исторический минимум составил $ 1,14.

В краткосрочной перспективе MROX изменился на 0,00% за последний час и на +0,12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Рыночная капитализация $ 6,67M$ 6,67M $ 6,67M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,67M$ 6,67M $ 6,67M Оборотное предложение 5,86M 5,86M 5,86M Общее предложение 5 857 700,376617643 5 857 700,376617643 5 857 700,376617643

Текущая рыночная капитализация Midas Rockaway Market Neutral составляет $ 6,67M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение MROX составляет 5,86M, а общее предложение – 5857700.376617643. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,67M.