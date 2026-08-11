Какова текущая цена Staked Cap USD?

Staked Cap USD торгуется по цене ₽80.3549375578656000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Staked Cap USD составляет ₽544.677789032832000, тогда как ATL — ₽34.8768111800854032000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STCUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽6586176413.6267739696000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Staked Cap USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STCUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 81926915.15646565 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Staked Cap USD?

Staked Cap USD входит в классификацию Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STCUSD?

Работа в сети -- позволяет STCUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.