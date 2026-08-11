Сегодняшняя цена Streamex GLDY

Текущая цена Streamex GLDY (GLDY) сегодня составляет $ 4 404,09 с изменением 1,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GLDY на USD составляет $ 4 404,09 за GLDY.

На данный момент Streamex GLDY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 554 586, при оборотном предложении 3,08K GLDY. В течение последних 24 часов, GLDY торговался в диапазоне от $ 4 316,52 (минимум) до $ 4 404,09 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4 404,09, тогда как исторический минимум составил $ 3 999,46.

В краткосрочной перспективе GLDY изменился на 0,00% за последний час и на +8,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Streamex GLDY (GLDY)

Рыночная капитализация $ 13,55M$ 13,55M $ 13,55M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,55M$ 13,55M $ 13,55M Оборотное предложение 3,08K 3,08K 3,08K Общее предложение 3 077,727598 3 077,727598 3 077,727598

Текущая рыночная капитализация Streamex GLDY составляет $ 13,55M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение GLDY составляет 3,08K, а общее предложение – 3077.727598. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,55M.