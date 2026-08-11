Какова текущая цена Spark USDC?

Spark USDC (SUSDC) торгуется по цене ₽82.30021537584000, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Spark USDC в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, SUSDC часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SUSDC?

За последние 24 часа объем торгов SUSDC составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Spark USDC в обращении?

Сегодня в обращении находится 186775383.3109782 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SUSDC?

В настоящее время Spark USDC занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽13910364970.1424926448000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Spark USDC за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Spark USDC соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens SUSDC демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.