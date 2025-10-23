Что такое Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

Источник Midas mHYPER (MHYPER) Whitepaper Официальный веб-сайт

MHYPER на местную валюту

Токеномика Midas mHYPER (MHYPER)

Понимание токеномики Midas mHYPER (MHYPER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MHYPER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Midas mHYPER (MHYPER) Сколько стоит Midas mHYPER (MHYPER) на сегодня? Актуальная цена MHYPER в USD – 1,047 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MHYPER в USD? $ 1,047 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MHYPER в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Midas mHYPER? Рыночная капитализация MHYPER составляет $ 278,56M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MHYPER? Циркулирующее предложение MHYPER составляет 266,05M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MHYPER? MHYPER достиг максимальной цены (ATH) в 1,047 USD . Какова была минимальная цена MHYPER за все время (ATL)? MHYPER достиг минимальной цены (ATL) в 1,024 USD . Каков объем торгов MHYPER? Объем торгов за последние 24 часа для MHYPER составляет -- USD . Вырастет ли MHYPER в цене в этом году? MHYPER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MHYPER для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Midas mHYPER (MHYPER)