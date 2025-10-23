Текущая цена Midas mHYPER сегодня составляет 1,047 USD. Следите за обновлениями цены MHYPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MHYPER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Midas mHYPER сегодня составляет 1,047 USD. Следите за обновлениями цены MHYPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MHYPER прямо сейчас на MEXC.

Цена Midas mHYPER (MHYPER)

Текущая цена 1 MHYPER в USD:

$1,047
$1,047$1,047
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Midas mHYPER (MHYPER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:53:41 (UTC+8)

Информация о ценах Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

Текущая цена Midas mHYPER (MHYPER) составляет $1,047. За последние 24 часа MHYPER торговался в диапазоне от $ 1,047 до $ 1,047, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MHYPER за все время составляет $ 1,047, а минимальная – $ 1,024.

Что касается краткосрочной динамики, MHYPER изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на +0,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Midas mHYPER (MHYPER)

Текущая рыночная капитализация Midas mHYPER составляет $ 278,56M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MHYPER составляет 266,05M, а общее предложение – 266048262.5126095. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 278,56M.

История цен Midas mHYPER (MHYPER) в USD

За сегодня изменение цены Midas mHYPER на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Midas mHYPER на USD составило $ +0,0151646433.
За последние 60 дней изменение цены Midas mHYPER на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas mHYPER на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ +0,0151646433+1,45%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Midas mHYPER (MHYPER)

Прогноз цены Midas mHYPER (USD)

Сколько будет стоить Midas mHYPER (MHYPER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Midas mHYPER (MHYPER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Midas mHYPER.

Проверьте прогноз цены Midas mHYPER!

Токеномика Midas mHYPER (MHYPER)

Понимание токеномики Midas mHYPER (MHYPER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MHYPER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Midas mHYPER (MHYPER)

Сколько стоит Midas mHYPER (MHYPER) на сегодня?
Актуальная цена MHYPER в USD – 1,047 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MHYPER в USD?
Текущая цена MHYPER в USD составляет $ 1,047. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Midas mHYPER?
Рыночная капитализация MHYPER составляет $ 278,56M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MHYPER?
Циркулирующее предложение MHYPER составляет 266,05M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MHYPER?
MHYPER достиг максимальной цены (ATH) в 1,047 USD.
Какова была минимальная цена MHYPER за все время (ATL)?
MHYPER достиг минимальной цены (ATL) в 1,024 USD.
Каков объем торгов MHYPER?
Объем торгов за последние 24 часа для MHYPER составляет -- USD.
Вырастет ли MHYPER в цене в этом году?
MHYPER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MHYPER для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:53:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Midas mHYPER (MHYPER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.